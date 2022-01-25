Katar ve ABD dışişleri bakanları, ikili ilişkileri ve Afganistan'ı görüştü

Katar Dışişler Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, ikili ilişkileri ve Afganistan'la ilgili son gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişler Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, ikili ilişkileri ve Afganistan'la ilgili son gelişmeleri ele aldı.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Al Sani, Blinken'i telefonla aradı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin yanı sıra Afganistan'da siyaset ve güvenlikle ilgili konular, İran'la yürütülen nükleer müzakereler ile bölgesel ve uluslararası düzeydeki gelişmeler değerlendirildi.