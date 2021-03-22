Katar ve ABD askeri ilişkilerin geliştirilmesini görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Katar ve ABD askeri ilişkilerin geliştirilmesini görüştü

22.03.2021 20:35 | Son Güncelleme: 22.03.2021 20:40
Katar ve ABD askeri ilişkilerin geliştirilmesini görüştü

Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim ile ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı Deniz Piyadeleri Komutanı Carl Mundy, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin geliştirilmesi konusunu değerlendirdi.

Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim ile ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı Deniz Piyadeleri Komutanı Carl Mundy, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin geliştirilmesi konusunu değerlendirdi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Ganim, Doha'ya resmi ziyarette bulunan Mundy ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki askeri ilişkiler ve bu ilişkileri geliştirmenin yolları ele alındı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de 11 Şubat'ta ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph Votel'i kabul etmişti.

Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde çoğu hava kuvvetlerinden olmak üzere 11 bin ABD askeri bulunuyor. ABD, Orta Doğu'daki en büyük askeri varlığının bulunduğu söz konusu üssünü Irak ve Suriye'de DEAŞ'a karşı yürüttüğü operasyonlarda kullanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Numan Kurtulmuş
Magazin Kemal Sunal Acun Ilıcalı Birkan Sokullu Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Aykut Kocaman Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Katar ve ABD askeri ilişkilerin geliştirilmesini görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 20:40:49. #1.15#
title