Katar Vakfı ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi arasında akademik iş birliği

Katar'da düzenlenen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin 7. Toplantısı kapsamında Katar Vakfı ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi arasında akademik iş birliği anlaşması imzalandı.

Türkiye'de Arapça Dil ve Münazara Merkezi açılmasını da kapsayan iş birliği anlaşması Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ve Katar Münazara Merkezi İcra Direktörü Hayat Abdullah Marifi tarafından imzalandı.

Anlaşmaya göre, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Katar Münazara Merkezi iş birliği ile Türkiye'de bir Arapça Dil ve Münazara Merkezi'nin açılması hedefleniyor.

Anlaşmayla ayrıca, iki kuruluşun ortak hedefleri çerçevesinde iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve Arapça dil eğitimi ve münazara sanatı alanlarında tecrübe alışverişi yapılması amaçlanıyor.

Katar Vakfı'na bağlı Katar Münazara Merkezi 2008 yılında kuruldu. Merkez, Arapça münazara kültürünün yayılmasını hedefliyor ve uluslararası münazara yarışmaları düzenliyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü Katar ziyareti kapsamında iki ülke arasında çeşitli alanlarda 15 anlaşma imzalanmıştı.

AA / Serdar Bıtmez - Son Dakika Haberleri

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