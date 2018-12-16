Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carullah, Katar'ın Körfez uzlaşısına sırtını dönmediğini söyledi.

Kuveyt'te Kazakistan Büyükelçiliği'nde düzenlenen ulusal bayram etkinliğine katılan Carullah, gazetecilerin Katar'ın uzlaşıya yönelik görüşüne ilişkin sorusuna, "Katar uzlaşıya sırtını dönmedi. Doha yönetimi, uzlaşıya giden gemileri yakmadı, yakmayacaktır." dedi.

Carullah, Katar'ın 39. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'ne katılımının, KİK tarafından memnuniyetle karşılandığına, Riyad'daki zirvenin olumlu bir atmosferde gerçekleştirildiğine ve bu zirvenin, Körfez anlaşmazlığının gelecekte kontrol altına alınacağına ilişkin bazı göstergelerinin olduğuna işaret etti.

Kuveyt'in 23 yıl önce 50 Iraklıyı suçsuz yere idam edip toplu bir şekilde gömdüğü iddiasına da değinen Carullah, "Yayınlanan kaydı ve Irak'taki tepkileri takip ediyoruz. İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili bir rapor aldık." dedi.

Carullah, Kuveyt'te katıldığı bir yerel televizyon programında konuşan ve 1995 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde görevli olduğunu iddia eden kişi tarafından yapılan bu açıklamalarda, ölenlerin Irak vatandaşı olduğuna dair bir ibarenin olmadığını, sunucunun sorusu üzerine program konuğunun, ölenlerin vatandaşlıklarını zikretmeden bunların masum siviller olduğunu söylediğini belirtti.

Kuveyt'in 23 yıl önce 50 Iraklıyı idam ettiği iddialarının sosyal medyada hızlı bir şekilde yayılması, Iraklılar arasında tepkilerin yükselmesine yol açmıştı.

Irak'taki Şii lider Mukteda es-Sadr'ın liderliğindeki Sairun Koalisyonu Milletvekili Uday Avad, yaptığı açıklamada, iddiaların acele bir şekilde doğrulanması için Irak Dışişleri Bakanlığından bu konu hakkında soruşturma başlatmasını talep etmişti.

Avad, Kuveytli yetkililere de iddiaların incelenmesi ve gerçeklerin ortaya çıkarılması çağrısı yapmıştı.

Irak'ın güney sınırında yer alan Kuveyt, 2 Ağustos 1990'da Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in Baas Ordusu tarafından 7 ay boyunca işgal edilmişti.