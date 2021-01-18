Katar Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi arasında iş birliği anlaşması imzalandı
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Katar Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi arasında iş birliği anlaşması imzalandı

18.01.2021 16:25 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:28
Katar Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Katar Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi, akademi ve eğitim alanlarında iş birliği yapma kararı aldı.

Katar Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi, akademi ve eğitim alanlarında iş birliği yapma kararı aldı.

Katar Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, video konferans yoluyla imzalanan anlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi kapsamında yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşma kapsamında "akademik yayınlar ve veri tabanları dahil olmak üzere akademik ve bilimsel bilgi alışverişinin hedeflendiği" ifade edildi.

İş birliğiyle ortak çalışmalar, konferanslar, toplantılar ve eğitimler düzenlenmesinin planlandığı ifade edilen açıklamada, iki üniversite arasında öğrenci, öğretim üyesi ve araştırmacı değişiminin yapılacağı bilgisine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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