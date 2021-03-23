Katar Uluslararası Tarım Fuarı 42 ülkeden 208 firmanın katılımıyla başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Katar Uluslararası Tarım Fuarı 42 ülkeden 208 firmanın katılımıyla başladı

23.03.2021 18:53 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:57
Katar Uluslararası Tarım Fuarı 42 ülkeden 208 firmanın katılımıyla başladı

Dünyanın çeşitli ülkelerinden 200'den fazla firmanın katıldığı Katar Uluslararası Tarım Fuarı, başkent Doha'da ziyarete açıldı.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden 200'den fazla firmanın katıldığı Katar Uluslararası Tarım Fuarı, başkent Doha'da ziyarete açıldı.

Fuarı organize eden Katar Belediye ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 42 ülkeden 208 şirketin, fuar boyunca, tarım teknolojilerindeki son buluşları görme ve karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunma fırsatı elde edeceği belirtildi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, Büyükelçilik Ticaret Müşavirliği, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Yunus Emre Enstitüsü de fuar alanında stant açtı.

Türk Büyükelçi Mehmet Mustafa Göksu, açılışa katılan isimler arasında yer aldı.

Fuarda yoğun bir şekilde sebze üretmeyi hedefleyen Orta Doğu'nun en büyük bitki fabrikasının da açılışının yapılması bekleniyor.

Çeşitli anlaşma ve projelerin de imzalanacağı fuar, 27 Mart'a kadar faaliyetlerini sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu
Magazin Müge Anlı Guy Ritchie Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Ersun Yanal Gökhan Gönül Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Katar Uluslararası Tarım Fuarı 42 ülkeden 208 firmanın katılımıyla başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 19:00:41. #1.16#
title