ABD'nin İran'da nükleer tesisleri hedef alan saldırısının ardından Tahran'dan misilleme geldi. İran, Katar'ın başkenti Doha ve Irak'taki ABD üssünü vurdu. İran operasyonun adının Zaferin Müjdesi olduğunu açıklarken, İsrailli bir yetkili, İran'ın ABD üssüne 6 füze fırlattığını söyledi. Katar uçuşları iptal mi?

KATAR UÇUŞLARI İPTAL Mİ?

İran devlet televizyonu IRIB de saldırı doğruladı. Aktarılan haberde "İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik askeri harekatı başladı" denildi. İran ayrıca Irak'taki ABD üslerine de saldırı düzenlediğini açıkladı.

ABD'nin İran'da nükleer tesisleri hedef alan saldırısının ardından Tahran'dan misilleme geldi. İran, Katar'ın başkenti Doha'daki ABD üssünü vurdu. İsrailli bir yetkili, İran'ın ABD üssüne 6 füze fırlattığını söyledi.

Hibya Haber Ajansı haberine göre,

"Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki yetkili makamların, vatandaşların, ikamet edenlerin ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla hava sahasında hava trafiğini geçici olarak askıya aldığı duyuruldu.

Açıklamada, bu kararın tamamen güvenlik öncelikleri çerçevesinde alındığı vurgulandı."