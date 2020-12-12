Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı, fırtına obüs topçu atışları icra etti
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Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı, fırtına obüs topçu atışları icra etti

12.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:27
Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı, fırtına obüs topçu atışları icra etti

Milli Savunma Bakanlığı, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığınca fırtına obüs topçu atışlarının icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığınca fırtına obüs topçu atışlarının icra edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında görevli personelimiz ile Katar Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli personel 155/22 mm. fırtına obüs topçu atışları icra etti." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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