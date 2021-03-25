Katar Suudi Arabistan'ın "Yemen'de barış" girişimini memnuniyetle karşıladı

Katar, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki krizin sona erdirilmesi ve ateşkesin sağlanması için başlattığı "barış girişimine" destek verdi.

Katar, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki krizin sona erdirilmesi ve ateşkesin sağlanması için başlattığı "barış girişimine" destek verdi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Al Sani, açıklamasında, "Kardeşim Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile yaptığım telefon görüşmesinde, Katar'ın, Suudi Arabistan'ın Yemen'de ateşkesin sağlanması için başlattığı girişimi ve kardeş Yemen halkının çektiği acıları sona erdirecek siyasi bir çözüm bulma çabalarını memnuniyetle karşıladığını dile getirdim." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, 22 Mart'ta Yemen'deki krize çözüm bulunması için "BM gözetiminde kapsamlı ateşkese varılması, Hudeyde Limanı'ndan elde edilen gelirlerin Merkez Bankasındaki ortak hesaba aktarılması, Uluslararası Sana Havalimanının bazı uçuşlara açılması ve BM gözetiminde taraflar arasında müzakerelere başlanması" konularını içeren bir barış girişimi başlattıklarını duyurmuştu.

Söz konusu girişim, Yemen hükümeti tarafından memnuniyetle karşılanırken, Husiler ise girişimin yeni bir şey getirmediğini savunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez