Katar, Sudan'daki darbe girişimini kınadı
Katar, Sudan'daki darbe girişimini kınadığını duyurdu.
Katar, Sudan'daki darbe girişimini kınadığını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, darbe girişiminin "Sudan halkının demokratik geçiş, özgürlük, barış ve adalete yönelik umutlarını hedef aldığı" ifade edildi.
"Kardeş Sudan halkına ve devletine egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını koruması yolunda tam destek verildiği" belirtilen açıklamada, söz konusu darbe girişiminin "en güçlü biçimde" kınandığı kaydedildi.
Sudan devlet televizyonu, sabah saatlerinde başkent Hartum'daki bir grup askerin başarısız darbe girişiminde bulunduğunu duyurmuştu.
Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, bu sabahki darbe girişiminin eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir rejiminin kalıntıları tarafından gerçekleştirildiğini bildirmişti.
Son dakika haberi: Sudan resmi haber ajansı, askeri darbe girişiminin ordu ve emniyet güçleri tarafından engellendiğini, darbecilerin gözaltına alındığını ve soruşturma...
Sudan'ın başkenti Hartum'da bazı askeri araçları ele geçirerek darbe girişiminde bulunan 40 subayın gözaltına alındığı bildirildi.
Sudan'da başarısız darbe girişimi