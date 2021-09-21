Katar, Sudan'daki darbe girişimini kınadı

Katar, Sudan'daki darbe girişimini kınadığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, darbe girişiminin "Sudan halkının demokratik geçiş, özgürlük, barış ve adalete yönelik umutlarını hedef aldığı" ifade edildi.

"Kardeş Sudan halkına ve devletine egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını koruması yolunda tam destek verildiği" belirtilen açıklamada, söz konusu darbe girişiminin "en güçlü biçimde" kınandığı kaydedildi.

Sudan devlet televizyonu, sabah saatlerinde başkent Hartum'daki bir grup askerin başarısız darbe girişiminde bulunduğunu duyurmuştu.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, bu sabahki darbe girişiminin eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir rejiminin kalıntıları tarafından gerçekleştirildiğini bildirmişti.