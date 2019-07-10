Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki askeri eğitim uçağının çarpıştığı ve...

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki askeri eğitim uçağının çarpıştığı ve...

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki askeri eğitim uçağının çarpıştığı ve pilotların kurtulduğu ifade edildi.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki askeri eğitim uçağının çarpıştığı ve...

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki askeri eğitim uçağının çarpıştığı ve pilotların kurtulduğu ifade edildi. - DOHA

Kaynak: İHA
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