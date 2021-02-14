Katar, NATO nezdinde temsilcilik açıyor
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Katar, NATO nezdinde temsilcilik açıyor

14.02.2021 20:13 | Son Güncelleme: 14.02.2021 20:16
Katar, NATO nezdinde temsilcilik açıyor

Katar, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında misyon açacak.

Katar, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında misyon açacak.

Katar'ın resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Brüksel'de yapılan anlaşmayla Katar'ın NATO bünyesinde temsilcilik açması kararlaştırıldı.

Anlaşmanın Katar'ın NATO Misyon Şefi Abdurrahman Muhammed Huleyfi'nin yanı sıra NATO Mali Denetim Sorumlusu Miroslawa Boryczka ve NATO İdari İşler Sorumlusu Martin Versnel tarafından imzalandığı belirtildi.

NATO karargahı içerisinde Katar'ın misyonun açılmasının "taraflar arasında yürütülen uzun ve iyi ilişkilerin bir sonucu" olduğu kaydedildi.

NATO ile ilişkilerini Şubat 2005'te İstanbul İşbirliği Girişimi'ne resmen üye olarak geliştirmeye başlayan Katar, 2018'de NATO ile güvenlik, istihbarat ve askeri alanlarda anlaşmalar imzalamıştı.

Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Attiye, 2018'de yaptığı açıklamada, ülkesinin "silahlanma açısından bölgenin en önemli ülkelerinden biri" olduğunu belirterek, hedeflerinin "NATO'ya tam üyelik" olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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