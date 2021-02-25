Katar, MotoGP yarışına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
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Katar, MotoGP yarışına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

25.02.2021 13:21 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:24
Katar, MotoGP yarışına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Katar, dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'ye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Katar, dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'ye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

2021 FIM MotoGPTM Dünya Şampiyonası sezonunun Katar rallisi ile başlamasına geri sayım sürerken Katarlı sürücü Mashel Al-Naimi, ülkenin önemli müzelerinden biri olan İslam Eserleri Müzesi'nin dışında gösteri sürüşü yaptı.

Losail Uluslararası Pisti'nde düzenlenecek olan yarışlarda, dünyanın en iyi motosikletçileri kıyasıya yarışacaklar.

Işıklı pistlerde gece düzenlenecek olan yarışlar 26 Mart'ta başlayacak ve 4 Nisan'a kadar sürecek.

Yarışlar televizyonlardan canlı olarak izlenebilecek ancak pandemi nedeniyle tribünlere seyirci alınmayacak.

Katar Ulusal Turizm Konseyi Genel Sekreteri Akbar Al Baker, yarışların 2004 yılından beri Katar'ın başkenti Doha'ya renk kattığını belirtti.

Katar'ın önemli bir spor merkezi haline geldiğini anlatan Baker, "Olağanüstü spor tesislerimizi sergilemek ve meşhur misafirperverliğimizi uluslararası ziyaretçilere sunmak için bu yılın ilerleyen zamanlarında sınırlarımızı açmayı dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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