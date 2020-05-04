Katar medyası: Ablukaya rağmen Katar'ın gelişimi sürüyor
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Katar medyası: Ablukaya rağmen Katar'ın gelişimi sürüyor

Katar medyası: Ablukaya rağmen Katar'ın gelişimi sürüyor
04.05.2020 17:49 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:49

Katar'a yönelik bölge ülkelerinin ablukası üçüncü hicri yıl dönümüne ulaşırken, Katar medyası ablukaya rağmen ayakta kalan Katar'ın gelişimini sürdürdüğünü yazdı.

Katar'a yönelik bölge ülkelerinin ablukası üçüncü hicri yıl dönümüne ulaşırken, Katar medyası ablukaya rağmen ayakta kalan Katar'ın gelişimini sürdürdüğünü yazdı.

Katar basınında yer alan haberlerde, ülkeye yönelik Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın 2017'de uygulamaya başladığı ekonomik ablukanın üçüncü hicri yılına girdiği belirtildi.

Katar'ın ablukaya rağmen birçok alanda başarı yakaladığını yazan gazeteler, bölge ülkelerinin ambargosunu "ihanet komplosu" şeklinde nitelendirerek tepki gösterdi.

"Abluka motivasyon kaynağı oldu"

Katar gazetelerinden Er-Raya'nın haberinde, tüm dünyanın Katar'a yönelik suçlamaların ve iddiaların yanlış olduğunun farkına vardığı kaydedildi.

Katar halkının ablukayı geride bıraktığına işaret edilen haberde, ablukanın ekonomi ve sanayi alanlarında yeni başarılar yakalamak için bir motivasyona dönüştüğü ifade edildi.

Gazete, 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazırlık kapsamında Katar'da yollar, müzeler ve spor tesisleri dahil birçok büyük çapta projeye imza atıldığının altını çizdi.

"Dünya Katar'a saygı duyuyor"

Eş-Şark gazetesi de Katar'ın Körfez'deki krizin çözülmesinde uluslararası hukuk ve kurumlara bağlı kaldığını belirterek, "Dünya Katar'a saygı duyuyor ve onu takdir ediyor" ifadelerine yer verdi.

Haberde, abluka sürecinde hakkındaki iddialara insani ve diplomatik başarılarla cevap veren Katar'ın uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde olduğu vurgulandı.

El-Arab gazetesi ise ablukayla birlikte Katarlıların örnek bir dayanışma sergilediğini hatırlatarak, "Abluka ilan edildikten sonra, nesiller boyu unutulmayacak tarihi bir gece yaşandı. Çünkü ihanet, en yakında olanlardan geldi." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaları, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin suçlamalarını reddederek uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini bildirmişti.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 15 Şubat'ta, taraflar arasında 2017'den bu yana devam eden Körfez krizinin çözümüne ilişkin çalışmaların durdurulduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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