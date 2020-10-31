Katar Meclis Başkanı Mahmud'dan TBMM Başkanı Şentop'a taziye telefonu
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Katar Meclis Başkanı Mahmud'dan TBMM Başkanı Şentop'a taziye telefonu

31.10.2020 12:45 | Son Güncelleme: 31.10.2020 12:48
Katar Meclis Başkanı Mahmud'dan TBMM Başkanı Şentop'a taziye telefonu

Katar Meclis Başkanı Ahmad Bin Abdullah Bin Zaid el Mahmud, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a geçmiş olsun dileklerinde ve taziyede bulundu.

Katar Meclis Başkanı Ahmad Bin Abdullah Bin Zaid el Mahmud, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a geçmiş olsun dileklerinde ve taziyede bulundu.

TBMM'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Mahmud, TBMM Başkanı Şentop'u telefonla aradı.

Ahmad Bin Abdullah Bin Zaid el Mahmud, Şentop'a geçmiş olsun dileklerini ileterek taziyede bulundu.

Öte yandan Şentop, bugün depremin yaşandığı İzmir'e giderek enkaz alanlarında incelemede bulunacak, hastanede yaralıları ziyaret edecek. Ziyaretinde Şentop'a, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Abdullah Güler ve Hasan Turan da eşlik edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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