Katar Maliye Bakanı kimdir? Ali Şerif el-İmadi kimdir?
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Katar Maliye Bakanı kimdir? Ali Şerif el-İmadi kimdir?

Katar Maliye Bakanı kimdir? Ali Şerif el-İmadi kimdir?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Katar Ekonomi Bakanı Ali Şerif el-Emadi'nin yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ve sorgulandığı açıklandı. Katar Maliye Bakanı kimdir? Ali Şerif el-İmadi kimdir?

Körfez ülkesi Katar'da Ekonomi Bakanı Ali Şerif El-Emadi, görevi kötüye kullandığı, yolsuzluk ve kamuda usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Peki, Ali Şerif el-İmadi kimdir? Katar Maliye Bakanı kimdir?

KATAR MALİYE BAKANI KİMDİR?

Katar'da 2013'ten bu yana Maliye Bakanı olan İmadi, aynı zamanda Katar Hava Yolları (Qatar Airways) Yönetim Kurulu Başkanı ve Katar Ulusal Bankası (Qatar National Bank) Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapıyordu.

Uluslararası ekonomi dergisi The Banker, El-Emadi'yi 2020'nin bölgedeki en iyi bakanı olarak tanımıştı.

Katar Maliye Bakanı gözaltına alındı! Zimmetine para geçirmekle suçlanıyor
Katar Maliye Bakanı gözaltına alındı! Zimmetine para geçirmekle suçlanıyor
Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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