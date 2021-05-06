Katar Maliye Bakanı El Emadi, zimmetine para geçirme suçlamasıyla gözaltına alındı
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Katar Maliye Bakanı El Emadi, zimmetine para geçirme suçlamasıyla gözaltına alındı

Katar Maliye Bakanı El Emadi, zimmetine para geçirme suçlamasıyla gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Katar Maliye Bakanı Ali Sherif El Emadi, kendisine yöneltilen zimmetine para geçirme, emniyeti suistimal etme ve kamu sektörü ile bağlantılı suçlara ilişkin iddialar hakkında sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Katar Maliye Bakanı Ali Sherif El Emadi, kendisine yöneltilen zimmetine para geçirme, emniyeti suistimal etme ve kamu sektörü ile bağlantılı suçlara ilişkin iddialar hakkında sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Katar Maliye Bakanı Ali Sherif El Emadi, birçok suçlamaya ilişkin gözaltına alındı. Yerel basında tarafından yayınlanan haberlerde, El Emadi'nin kamu sektörü ile bağlantılı suçlar, zimmetine para geçirme ve emniyeti suistimal etme gibi kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin sorgulanmak üzere gözaltına alındığı kaydedildi. Yaşanan olaya ilişkin soruşturmanın ise devam ettiğini belirtti.

Öte yandan, 2013 yılından bu yana Katar'ın Maliye Bakanı olarak görev alan El Emadi, 300 milyar dolarlık güçlü bir devlet fonu olan Katar Yatırım Otoritesi'nin yönetim kurulunda yer alıyor. Ayrıca El Emadi, Orta Doğu ve Afrika'daki en büyük kredi veren Katar Ulusal Bankası'nın (QNB) da yönetim kurulu başkanlığını yapıyor. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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