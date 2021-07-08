Katar, Lübnan ordusuna gıda yardımının ilk sevkiyatını gönderdi
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Katar, Lübnan ordusuna gıda yardımının ilk sevkiyatını gönderdi

Katar, Lübnan ordusuna gıda yardımının ilk sevkiyatını gönderdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Katar, Lübnan ordusuna 1 yıl süresince aylık 70 ton gıda yardımı yapacağını duyurmasının ardından ilk sevkiyatı Katar Emiri Hava Kuvvetleri uçağıyla gönderdi.

Katar, Lübnan ordusuna 1 yıl süresince aylık 70 ton gıda yardımı yapacağını duyurmasının ardından ilk sevkiyatı Katar Emiri Hava Kuvvetleri uçağıyla gönderdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Katar Emiri Hava Kuvvetleri uçağı ile Lübnan ordusuna yapılacak gıda yardımının ilk sevkiyatının gönderildiği belirtildi. Açıklamada, yardımın Katar'ın Lübnan Cumhuriyeti'ni destekleme ve kardeş Lübnan halkının yanında olma konusundaki kararlı taahhüdü çerçevesinde yapıldığı aktarıldı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar'ın Lübnan'daki siyasi krizin çözümüne yardımcı olma çabaları kapsamında geçtiğimiz salı günü başkent Beyrut'a gelmişti. Katar medyasında dün çıkan haberlerde, Al Sani'nin Beyrut ziyareti sırasında ekonomik krizle boğuşan ülkenin ordusuna 1 yıl boyunca aylık 70 ton gıda yardımı yapılacağını söylediği ifade edilmişti.

Öte yandan Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor. - DOHA

Katar, Lübnan ordusuna gıda yardımının ilk sevkiyatını gönderdi
Katar, Lübnan ordusuna gıda yardımının ilk sevkiyatını gönderdi
Katar, Lübnan ordusuna gıda yardımının ilk sevkiyatını gönderdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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