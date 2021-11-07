Katar, Lübnan ordusuna 70 tonluk gıda yardımı yaptı
AA / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel
Katar'ın, ekonomik kriz ile boğuşan Lübnan'ın ordusuna 70 tonluk gıda yardımında bulunduğu bildirildi.
Katar'ın, ekonomik kriz ile boğuşan Lübnan'ın ordusuna 70 tonluk gıda yardımında bulunduğu bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da, Katar'dan Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na gelen yardım uçağı hakkında yazılı açıklama yayınlandı.
Ordudan yapılan açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani talimatıyla Lübnan ordusuna gönderilen 70 tonluk gıda yardımının teslim alındığı ifade edildi.
Açıklamada, Katar yardımının başkent Beyrut'taki Refik Hariri Havalimanı'na inen askeri uçakla geldiği belirtildi.
AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri
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