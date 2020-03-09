Katar koronavirüs salgınından dolayı 14 ülkeden gelişleri yasakladı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Tayland, Katar, Dünya

Katar koronavirüs salgınından dolayı 14 ülkeden gelişleri yasakladı

9 Mart'tan itibaren, Çin, Mısır, Hindistan, İran, Irak, Lübnan, Bangladeş, Nepal, Pakistan, Filipinler, Güney Kore, Sri Lanka, Suriye ve Tayland'dan gelenler ülkeye alınmayacak.

09.03.2020 00:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 00:16
Katar koronavirüs salgınından dolayı 14 ülkeden gelişleri yasakladı

Katar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı önlem amaçlı 14 ülkeden gelenlerin Katar'a girişini yasakladı.


9 Mart'tan itibaren, Çin, Mısır, Hindistan, İran, Irak, Lübnan, Bangladeş, Nepal, Pakistan, Filipinler, Güney Kore, Sri Lanka, Suriye ve Tayland'dan gelenler ülkeye alınmayacak. Euronews.com'da Görüntüle

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Kaynak: Euronews.com

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