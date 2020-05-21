Katar koronavirüs nedeniyle halkı bayram ziyaretlerine karşı uyardı
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Katar koronavirüs nedeniyle halkı bayram ziyaretlerine karşı uyardı

Katar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle halkın Ramazan Bayramı ziyaretlerinden kaçınması istendi.

Katar koronavirüs nedeniyle halkı bayram ziyaretlerine karşı uyardı
21.05.2020 16:27 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:27

Katar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle halkın Ramazan Bayramı ziyaretlerinden kaçınması istendi. Umman'da ise bayram günlerinde kapsamlı bir sokağa çıkma yasağı uygulanmayacağı açıklandı.

Katar Koronavirüsle Mücadele Komitesi Başkanı Abdüllatif El-Hal, düzenlediği basın toplantısında, halka Ramazan Bayramı'nda evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Virüsün hala yayılma hızının zirvede olduğunu ve bu bayramın diğerlerinden farklı geçeceğini söyleyen Hal, bayram ziyaretleri ve bir araya gelmelerin enfekte olanların sayısını artıracağına dikkati çekti.

Umman'da kapsamlı sokağa çıkma yasağı yok

Umman Sağlık Bakanı Ahmed es-Saidi ise düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin bayram günlerinde kapsamlı bir sokağa çıkma yasağı getirmeyeceğini ifade etti.

Şu anda gerekli görülmediği için kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanmadığını belirten Saidi, ülkesinin virüsün yayılmasını engellemek için ihtiyati önlemleri içeren bir planı olduğunu dile getirdi, ancak planın içeriğine dair bilgi vermedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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