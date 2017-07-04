Katar Körfez Ülklerinin Koşullarına Yanıt Verdi

– Suudi Arabistan liderliğindeki Körfez ülkelerinin, diplomatik ve ekonomik ilişkilerin düzelmesi için koydukları koşulların yanıtlanması için verdikleri 48 saatlik ek süre dolmadan Katar'dan yanıt geldi.



Katar Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın diplomatik ilişkileri yeniden kurmak ve yaptırımları kaldırmak için 13 maddelik koşullar listesinin yanıtını krizde arabulucuk yapan Kuveyt yetkililerine ulaştırıldı.



The Guardian gazetesini haberine göre Katar'ın "koşullar listesine" verdiği yanıtın içeriği açıklanmadı.



Katar daha önce yaptığı açıklamada, öne sürülen koşulların "kabul edilmemesi için tasarlanmış çok sert maddeler" içerdiğini savunmuştu.



Suudi Arabistan ve müttefiklerinin Katar'a koydukları koşullar arasında Katar merkezli televizyon kanalı El-Cezire ve Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılmaları da yer alıyordu. - Stockholm