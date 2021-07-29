Katar, Körfez krizinden bu yana ilk kez Mısır'a büyükelçi atadı
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Katar, Körfez krizinden bu yana ilk kez Mısır'a büyükelçi atadı

Katar, Körfez krizinden bu yana ilk kez Mısır'a büyükelçi atadı
Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel

Katar, Körfez krizinin patlak verdiği 2017 yılından bu yana ilk kez Mısır'a büyükelçi atadığını duyurdu.

Katar, Körfez krizinin patlak verdiği 2017 yılından bu yana ilk kez Mısır'a büyükelçi atadığını duyurdu.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye, Mısır, Libya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yeni büyükelçiler atanması yönünde karar çıkardı.

Türkiye'ye Muhammed bin Nasır bin Casim, Mısır'a Mubarek bin Şafi, GKRY'ye Ali Yusuf Abdurrahman, ve Libya'ya Halid Muhammed Zabin olağanüstü ve tam yetkili büyükelçi olarak atandı.

Haziran 2017'de Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile Katar arasında ilişkilerin kesilmesinden bu yana Doha, ilk kez Kahire'ye büyükelçi atamış oldu.

Krizin sona ermesinin ardından, iki ülke arasında olumlu adımlar atıldı. Bu kapsamda Mısır 23 Haziran'da Katar'a büyükelçi atamıştı.

Körfez krizi

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez krizi, 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. KİK Zirvesiyle çözüme kavuşmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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