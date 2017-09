Katar Kızılayı'ndan Arakanlı Sığınmacılara Yardım Kampanyası

Katar Kızılayı, Myanmar ordusunun "silahlı militanlarla mücadele" iddiasıyla Arakan eyaletinde devam eden saldırılarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Rohigyalara (Arakanlı Müslümanlar) yardım kampanyası başlattı.



Katar Kızılayı Genel Sekreteri Ali el-Hammadi, düzenlediği basın toplantısında, Myanmar ordusunun saldırılarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Rohigyalara 3 milyon dolarlık yardım kampanyası başlattıklarını belirtti.



Hammadi, "Kampanyayla barınak, gıda, ilaç ve içme suyunun kaybedilmesi gibi insanlık dışı koşullar karşısında bu mültecilerin temel ihtiyaçlarının desteklenmesi amaçlanıyor." dedi.



Katar Kızılayı'nın, Rohingyaların insani krizine karşı ilgisinin yeni olmadığını, aksine beş yıl önce 2012'de bir temsilcilik ofisinin açılmasıyla başladığını ve entegre bir stratejiye göre yürüdüğünü dile getiren Hammadi, ofisin, Myanmar'daki yerel halkın kalkınmasına katkıda bulunan eğitim, sağlık, çevre sağlığı, uygun konut sağlama, meslek edindirme ve üretim gibi bir dizi proje ve etkinliği üstlendiğini kaydetti.



Acil müdahale programının birinci aşamasında, 1 milyon riyal (yaklaşık 270 bin dolar) maliyetle sayıları 25 bin kişiyi bulan 5 bin ailenin çeşitli temel ihtiyaçları karşılanacak. Sonraki aşamalarda da yardımın çerçevesi genişletilecek.



Myanmar ordusunun "silahlı militanlarla mücadele" iddiasıyla Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.



Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken, bazıları da bu sayının binlerce olduğunu iddia ediyor.



On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor. Birleşmiş Milletler'e göre, 25 Ağustos'tan bu yana sınırı geçenlerin sayısı 370 bine ulaştı.