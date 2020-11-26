Katar, karasularına izinsiz giren Bahreyn botlarının ülkeden ayrılmasına izin verdi
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Katar, karasularına izinsiz giren Bahreyn botlarının ülkeden ayrılmasına izin verdi

26.11.2020 02:49 | Son Güncelleme: 26.11.2020 02:52
Katar, karasularına izinsiz giren Bahreyn botlarının ülkeden ayrılmasına izin verdi

Katar İçişleri Bakanlığı, ülke karasularına izinsiz giren iki Bahreyn botunun geri dönüşüne izin verildiğini duyurdu.

Katar İçişleri Bakanlığı, ülke karasularına izinsiz giren iki Bahreyn botunun geri dönüşüne izin verildiğini duyurdu.

İçişler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, çarşamba günü sahil güvenlik ekiplerinin iki Bahreyn botunun bilgi vermeksizin ülke karasularına giriş yapmasından dolayı alıkonulduğu belirtildi.

Açıklamada, Bahreyn Operasyon Odasıyla iletişime geçilmesinin ardından askeri botların eğitim sırasında bağlı bulunduğu komutanlıkla irtibatlarının kesildiğinin anlaşıldığı ve geri dönüş sırasında Katar sularına yanlışlıkla girdiklerinin anlaşıldığı aktarıldı. Açıklamada, iki ülke yetkili makamlarının koordinasyonunun ardından botların geri dönüşüne izin verildiği bildirildi.

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Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş, bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı. Bu durum, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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