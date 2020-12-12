Katar, kara sularında Bahreyn bandıralı bir kruvazörü durdurdu
Katar, kendi kara sularında Bahreyn bandıralı bir kruvazörün durdurulduğunu bildirdi.
Katar, kendi kara sularında Bahreyn bandıralı bir kruvazörün durdurulduğunu bildirdi.
Katar İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sahil güvenlik güçlerinin, ülkenin kuzeybatısındaki Feşt ed-Dibel bölgesi açıklarında Bahreyn bandıralı kruvazörü durdurduğu belirtildi.
Açıklamada, kruvazör mürettebatından biri Bahreynli, ikisi Asya ülkelerinden 3 kişinin, haklarında yasal işlem yapılması amacıyla savcılığa sevk edildiği aktarıldı.
Katar İçişleri Bakanlığı geçen ay sonu, kara sularına izinsiz giren 2 Bahreyn botunun geri dönüşüne izin verildiğini duyurmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez