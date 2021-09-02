Katar: Kabil Havalimanı'na teknik destek sunmak için Türkiye ile iletişim halindeyiz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Katar: Kabil Havalimanı'na teknik destek sunmak için Türkiye ile iletişim halindeyiz

Katar: Kabil Havalimanı'na teknik destek sunmak için Türkiye ile iletişim halindeyiz
Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanına teknik destek sağlama imkanına ilişkin Türkiye ile iletişim halinde olduğunu söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanına teknik destek sağlama imkanına ilişkin Türkiye ile iletişim halinde olduğunu söyledi.

Katarlı Bakan, halihazırda ülkeyi ziyaret eden İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'yla ilgili değerlendirme sürecinde olduklarını, havalimanının yeniden faaliyetlerine başlama konusunda ne zaman hazır olacağına ilişkin net bir gösterge bulunmadığını kaydeden Al Sani, havalimanının mümkün olan en kısa sürede yeniden çalışır hale gelmesine ilişkin ellerindeki imkanlar konusunda iyimser olduklarını dile getirdi.

Al Sani, "Kabil Havalimanı'na teknik destek sunmak için Türkiye ile iletişim halindeyiz." dedi.

Al Sani, Katar'ın, Afganistan'da uluslararası uzlaşının sağlanması için çaba sarf etmeyi sürdürdüğünü ve Afgan taraflar arasında tarafsız arabulucu rolünün devam ettiğini vurguladı.

Katarlı Bakan ayrıca, "Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin güvenli çıkışını sağlamak için sarf edilen çabalar sürüyor." dedi.

"Öngörülebilir gelecekte Taliban'ı tanımayacağız"

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab da ülkesi ile uluslararası ortakların, Afganistan'daki durumu Katar'la görüşmeye devam ettiğini söyledi.

Raab, İngiltere'nin Taliban'ı tanıma ihtimaline ilişkin soruya ise, "Öngörülebilir gelecekte Taliban'ı tanımayacağız ancak diyaloğa açığız." ifadesiyle cevap verdi.

Taliban'ın kapsamlı bir hükümet kurma konusundaki taahhütlerine bağlı kalması gerektiğini belirten Raab, Taliban'ın sözleriyle değil eylemleriyle değerlendirileceğini kaydetti.

Doha'da Afganistan'ın terörist gruplar için bir sığınak haline dönüşmemesi konusunu ele aldığını ifade eden Raab, 20 yılda elde edilen kazanımların korunması için aralarında Katar'ın da olduğu uluslararası ortaklarla çalıştıklarını dile getirdi.

Katar'ın Afganistan'dan tahliye krizi sırasında olağanüstü çaba sarf ettiğini vurgulayan Raab, "Doha yönetiminin bu koşullarda yaptıklarını çok takdir ediyoruz" dedi.

Katarlılarla, tahliyelerin gelecekte de devam etmesi meselesini görüştüklerini kaydeden Raab, "Kabil'deki büyükelçiliğimizin Doha'ya taşınmasını kabul ettiği için Katar'a teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Raab konuşmasında ayrıca, ülkesi için önceliğin İngiliz vatandaşlarına güvenli bir geçit oluşturmak olduğunu vurguladı.

İngiliz Bakan, Katar temasları kapsamında Emir Temim bin Hamed Al Sani ile de bir araya gelmiş, başta Afganistan'daki gelişmeler olmak üzere uluslararası ve bölgesel meseleleri ele almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

Tecavüz iddiasıyla patronu hakkında suç duyurusunda bulundu
Tecavüz iddiasıyla patronu hakkında suç duyurusunda bulundu
Ankara'daki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın subaylara okuduğu şiir damga vurdu: Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi
Ankara'daki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın subaylara okuduğu şiir damga vurdu: Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi
Taliban kontrolündeki Kabil Havalimanı'na ilk uçak indi
Taliban kontrolündeki Kabil Havalimanı'na ilk uçak indi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Münir Özkul Derya Şensoy
Spor Cristiano Ali Öztürk Mesut Özil Şenol Güneş Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Katar: Kabil Havalimanı'na teknik destek sunmak için Türkiye ile iletişim halindeyiz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 15:31:23. #1.14#

title