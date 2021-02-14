Katar, İtalya'ya yaptırdığı 4 korvetten ikincisini suya indirdi
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Katar, İtalya'ya yaptırdığı 4 korvetten ikincisini suya indirdi

14.02.2021 04:43 | Son Güncelleme: 14.02.2021 04:46
Katar, İtalya'ya yaptırdığı 4 korvetten ikincisini suya indirdi

Katar, İtalya'da üretilmesi için anlaşma yapılan 4 korvetten ikincisinin tamamlandığını ve suya indirildiğini duyurdu.

Katar, İtalya'da üretilmesi için anlaşma yapılan 4 korvetten ikincisinin tamamlandığını ve suya indirildiğini duyurdu.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fincantieri firmasının La Spezia kentindeki tersanesinde yaptırılan korvete "Damsah" adı verildiği kaydedildi.

Halid bin Muhammed el-Atiyye, geçen eylülde 4 korvetten ilki "Al-Zubarah" adlı savaş gemisinin açılış törenine katılmıştı.

Katar Haziran 2016'da İtalya ile 3,8 milyar avro değerinde 7 savaş gemisi anlaşması imzalamıştı.

Anlaşmanın içeriğine dair yapılan açıklamalarda, uzunluğu 100 metrenin üzerinde 4 korvet, 1 amfibi, 60 metrelik 2 devriye gemisi alınacağı belirtilmişti. Ayrıca, kapsamlı teknik destek ve 15 yıl bakım garantisinin de anlaşmaya dahil olduğu aktarılmıştı.

Katar ile İtalya son iki yılda iki ortak askeri tatbikat gerçekleştirmişti. Doha yönetimi ayrıca, 2017 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da ikinci askeri ataşeliğini açmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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