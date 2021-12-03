Katar İstanbul Başkonsolosu Abdulaziz Mohammed Al-Sada, Vali Yerlikaya'yı Ziyaret Etti

İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul'da göreve yeni başlayan Katar İstanbul Başkonsolosu Abdulaziz Mohammed Al-Sada, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleştirilen görüşmeye, Başkonsolos Vekili Jassim Mohammad Al Jaidah, Halkla İlişkiler Personeli Ahsen Ceddi ve Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek eşlik etti.

Vali Yerlikaya, İstanbul Başkonsolosu olarak atanması nedeniyle Al-Sada'ya görevinde başarılar dileyerek, nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Başkonsolos Al-Sada ise misafirperverliklerinden dolayı Vali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

Ülkeler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi temennisinde bulunulan görüşme, hediye takdimiyle sona erdi.

#İstanbul'umuzda göreve başlayan Katar İstanbul Başkonsolosu Sayın Abdulaziz Mohammed Al-Sada, İstanbul Valisi @AliYerlikaya'yı ziyaret etti. pic. twitter. com/sv88tITeE5

— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) December 2, 2021 Bizi Takip Edin

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