Katar, İsrail'in Filistin halkına ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını durdurma çabalarını sürdürüyor
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Katar, İsrail'in Filistin halkına ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını durdurma çabalarını sürdürüyor

Katar, İsrail'in Filistin halkına ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını durdurma çabalarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesinin, İsrail'in Filistin halkına ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını durdurma çabalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesinin, İsrail'in Filistin halkına ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını durdurma çabalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Emiri Temim, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Filistin'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Abbas, Katar Emiri Temim'e ateşkes ve Gazze'nin yeniden inşası çabalarıyla ilgili bilgi verdi.

Filistinliler arasında birliğin önemini vurgulayan Temim, Katar'ın kardeş Filistin halkına ve onların haklı davasına yönelik sürekli ve destekleyici tutumunu yineledi.

Temim, ülkesinin Arap ve İslami taraflar ve ilgili ülkelerle birlikte, İsrail'in Filistin halkına ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını durdurma çabalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da Katar'ın rolü ve Filistin halkının meşru ulusal haklarını elde etmesine destek çabalarından dolayı Katar Emiri Temim'e teşekkür etti.

İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi de evlerinden olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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