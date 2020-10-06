Katar'ın yardımı Gazze'de yoksul ailelere dağıtılıyor

Katar'ın Gazze'de ihtiyaç sahibi 100 bin aileye gönderdiği nakdi yardımlar ulaşmaya başladı.

Katar'ın Gazze'de ihtiyaç sahibi 100 bin aileye gönderdiği nakdi yardımlar ulaşmaya başladı.

Gazze'deki binlerce Filistinli, her aileye 100'er dolar olmak üzere gönderilen nakdi yardımı almak için postane şubelerine geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığına bağlı Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi'nden dün yapılan açıklamada, her aileye 100 dolarlık yardımda bulunulacağı belirtilmişti.

Açıklamada, gerek dağıtım işlemini gerçekleştirenler gerekse yardımı alanların sağlığının korunması için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine titizlikle riayet edileceğini kaydedilmişti.

İsrail, 2006'dan bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu