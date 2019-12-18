: Katar'ın sağladığı yeni sivil savunma araçları Gazze'ye teslim edildi

18.12.2019 20:34 | Son Güncelleme: 18.12.2019 20:39

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne 1999'dan bu yana ilk kez girişi gerçekleştirilen yeni sivil savunma araç ve ekipmanları törenle teslim edildi.

Katar'ın Gazze'deki Sivil Savunma Birimine destek amacıyla sağladığı 22 araç ve ekipmanın teslim töreni Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi'nin katılımıyla yapıldı.

Konuşmasında Katar'ın her zaman Gazze'nin yanında olduğunu belirten İmadi, "Katar tarafından finanse edilen ekipmanlarla, Gazze Şeridi'ndeki sivil savunma hizmetinin kalitesinin artacağını umut ediyoruz." dedi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Tevfik Ebu Naim ise İsrail ablukası nedeniyle yıllarca sivil savunma ekipmanlarının ülkeye girişinin engellendiğini ifade etti.

Ebu Naim, "Katar, Filistin halkının yanında duruyor. İnsani yardım kuruluşlarını ve sivil savunmayı daima destekliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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