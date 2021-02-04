Katar'ın mali yardımları Gazze'de ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı
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Katar'ın mali yardımları Gazze'de ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı

04.02.2021 13:21 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:25
Katar'ın mali yardımları Gazze'de ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı

Katar, Filistin'e sağladığı destek kapsamında Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 100 bin ihtiyaç sahibi aileye mali yardım dağıtmaya başladı.

Katar, Filistin'e sağladığı destek kapsamında Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 100 bin ihtiyaç sahibi aileye mali yardım dağıtmaya başladı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin talimatı üzerine Gazze'ye ayrılan 360 milyon dolarlık yardımdan kendileri adına gönderilen meblağı almak isteyen binlerce kişi Bank el-Beridi şubelerine gitmeye başladı.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi 1 Şubat'ta her yararlanıcı aileye 100 dolar tutarında yardım sağlayacağını açıklamıştı.

Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani 31 Ocak'ta, abluka altındaki Filistinlilere destek kapsamında Gazze Şeridi'ne 360 milyon dolarlık yeni bir mali yardım tahsis edilmesi talimatı vermişti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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