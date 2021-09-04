Katar'ın Kabil havalimanının işletilmesiyle alakalı çabaları sürüyor
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Katar'ın Kabil havalimanının işletilmesiyle alakalı çabaları sürüyor

Katar'ın Kabil havalimanının işletilmesiyle alakalı çabaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel

Katar'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletmesiyle alakalı çabalarının sürdüğü, Katar Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Mutlak el-Kahtani'nin bu kapsamda Kabil'e gittiği bildirildi.

Katar'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletmesiyle alakalı çabalarının sürdüğü, Katar Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Mutlak el-Kahtani'nin bu kapsamda Kabil'e gittiği bildirildi.

Katar'ın Kabil Büyükelçisi Said bin Mubarek el-Hayyarin, Katar'dan 15 ton gıda maddesi ve insani yardım taşıyan uçağın Kabil havalimanına inmesi akabinde Katar merkezli Al Jazeera kanalına açıklama yaptı.

Ülkesinin Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletmesiyle alakalı çabaları sürdürdüğünü belirten Hayyarin, Katar'dan Afganistan'a teknik ekiplerin ulaştığını ifade etti.

Havalimanına yardımların da sürdüğünü kaydeden Hayyarin, bugün Kabil'den ilk iç hatlar uçuşlarının yapıldığını, yakında dış hat uçuşlarının da başlayacağını aktardı.

Öte yandan Katarlı yetkililer tarafından Katar Dışişleri Bakanı Terörle Mücadele Danışmanı Mutlak el-Kahtani'nin, havalimanının işletilmesiyle alakalı teknik ekip taşıyan uçakla dün Kabil'e indiği bildirildi.

ABD'nin son askeri birliklerini 31 Ağustos'ta ülkeden çekmesiyle Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı Taliban'ın kontrolüne geçmişti.

Taliban'ın havalimanını devralmasından sonra ilk olarak alana bir Katar uçağı inmişti. Uçağın getirdiği teknik ekip, çalışmalarına devam ediyor.

Afganistan'ı dünyaya bağlayan Kabil havalimanının yeniden faaliyete geçmesini isteyen Taliban, Türkiye ve Katar ile konuyu görüşüyor.

ABD, Avrupa ülkeleri ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası toplum Kabil havalimanının bir an önce devreye girmesini istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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