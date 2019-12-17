Katar'ın İstanbul Başkonsolosundan "birbirimizi güçlendiriyoruz" mesajı
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Katar'ın İstanbul Başkonsolosundan "birbirimizi güçlendiriyoruz" mesajı

Katar'ın İstanbul Başkonsolosu Mansur bin Abdullah el Suleytin, özellikle son 4 yılda yaşanan krizlerin Türkiye ile ilişkileri daha da güçlendiğini belirterek, "Her iki ülke birbirini güçlendirip beraber hareket ederek ve aynı safta ilerleyerek yaşanmış olan bütün zorlukların üstesinden...

17.12.2019 23:02 | Son Güncelleme: 17.12.2019 23:06

'ın Başkonsolosu Mansur bin Abdullah el Suleytin, özellikle son 4 yılda yaşanan krizlerin ile ilişkileri daha da güçlendiğini belirterek, "Her iki ülke birbirini güçlendirip beraber hareket ederek ve aynı safta ilerleyerek yaşanmış olan bütün zorlukların üstesinden gelmeyi başarmıştır." dedi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Katar'ın İstanbul Başkonsolosundan "birbirimizi güçlendiriyoruz" mesajı
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