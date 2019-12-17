: Katar'ın İstanbul Başkonsolosundan "birbirimizi güçlendiriyoruz" mesajı

17.12.2019 23:02 | Son Güncelleme: 17.12.2019 23:06

Katar'ın İstanbul Başkonsolosu Mansur bin Abdullah el Suleytin, özellikle son 4 yılda yaşanan krizlerin Türkiye ile ilişkileri daha da güçlendiğini belirterek, "Her iki ülke birbirini güçlendirip beraber hareket ederek ve aynı safta ilerleyerek yaşanmış olan bütün zorlukların üstesinden gelmeyi başarmıştır." dedi.

Kaynak: AA

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