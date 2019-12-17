Katar'ın İstanbul Başkonsolosundan "birbirimizi güçlendiriyoruz" mesajı

17.12.2019 22:50 | Son Güncelleme: 17.12.2019 22:50

Katar'ın İstanbul Başkonsolosu Mansur bin Abdullah el Suleytin, özellikle son 4 yılda yaşanan krizlerin Türkiye ile ilişkileri daha da güçlendiğini belirterek, "Her iki ülke birbirini güçlendirip beraber hareket ederek ve aynı safta ilerleyerek yaşanmış olan bütün zorlukların üstesinden gelmeyi başarmıştır." dedi.

Katar Milli Günü dolayısıyla Zincirlikuyu'daki bir otelde, Başkonsolos Suleytin'in ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem'in yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve davetlinin katıldığı etkinlikte, Türkiye ve Katar ilişkilerindeki güçlü ilişkilere vurgu yapıldı.

İki ülke milli marşlarının okunmasının ardından başlayan programda Türkçe konuşma yapan Katar'ın İstanbul Başkonsolosu Suleytin, Türkiye ve Katar arasındaki dostane ilişkilerin dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Suleytin, ilişkilerin özellikle "kriz" dönemlerinde pekiştiğini ifade ederek, "Muhtelif krizlerin ortaya çıkışıyla beraber bu kardeşlik ilişkilerinin hükümet ve halk açısından ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gördük. Her iki ülke birbirini güçlendirip beraber hareket ederek ve aynı safta ilerleyerek yaşanmış olan bütün zorlukların üstesinden gelmeyi başarmıştır." diye konuştu.

Tarih boyunca iki toplumun güzel ilişkilere sahip olduğunu anımsatan Suleytin, "Son 4 yılda siyasi ve ekonomik olarak stratejik ortaklıklar kuruldu. İki halkın umut ve isteklerine doğrudan hizmet eden çok sayıda anlaşma yapıldı." ifadesini kullandı.

"Ekonomiden, eğitime, turizmden savunmaya kadar çok yönlü ve güçlü ilişkilerimiz var"

İstanbul Valisi Yerlikaya da konuşmasına, "Dost ve kardeş Katar halkının Milli Günü'nü kutluyorum." sözleriyle başladı.

Türkiye ve Katar arasındaki güçlü ilişkilerin "aynı bilinç ve inançtan" kaynaklandığını belirten Yerlikaya, iki ülkenin iyi ve kötü günlerde birbirini her zaman desteklediğini söyledi.

Yerlikaya, "Halklarımız birbirine karşı gönülden bir sevgiyle bağlıdır. Ekonomiden, eğitime, turizmden savunmaya kadar çok yönlü ve güçlü ilişkilerimiz var. İlişkilerin zenginleşmesi için karşılıklı gayretlerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

"Dost kara günde belli olur." diyen Yerlikaya, Katar'ın her zaman Türkiye'nin yanında olduğunun altını çizdi.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İki ülkenin dostluğu vefaya ve sadakate dayalı bir dostluktur. Ne zaman bir sıkıntıya uğrasak birbirimizin yardımına koşuyoruz. Katar 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türkiye'nin yanında oldu. Türkiye de uğradığı haksız ambargo sürecinde Katar'ın yanında yer aldı. Bu karşılıklı dayanışmanın sürmesini diliyorum."

Kaynak: AA