Katar'ın Gazze'de inşa edeceği hastanenin ilk etabının inşası için imzalar atıldı
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Katar'ın Gazze'de inşa edeceği hastanenin ilk etabının inşası için imzalar atıldı

07.02.2021 00:23 | Son Güncelleme: 07.02.2021 00:26
Katar'ın Gazze'de inşa edeceği hastanenin ilk etabının inşası için imzalar atıldı

Katar'ın, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde inşa ettireceği hastane projesinin ilk aşamasının hayata geçirilmesi için imzaların atıldığı bildirildi.

Katar'ın, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde inşa ettireceği hastane projesinin ilk aşamasının hayata geçirilmesi için imzaların atıldığı bildirildi.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Komitenin Gazze'deki binasında düzenlenen imza törenine, Komite Başkanı Muhammed el-İmadi, Başkan Yardımcısı Halid el-Hardan, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Ebu er-Riş ve El-Ehram Ticaret ve Taahhüt Şirketi yetkilileri katıldı.

Toplamda 24 milyon dolar maliyetli hastane inşaatının ilk etabı 5 milyon dolara mal olacak.

Refah'ın batısındaki Es-Sultan Mahallesi'nde 50 dönümlük arazide inşa edilecek, cerrahi, dahiliye, böbrek gibi çeşitli uzmanlık alanlarında çok sayıda bina ve tesisin yanı sıra polikliniklerden oluşacak hastanenin, toplam 355 yatak kapasitesi bulunacak.

Refah kentinde inşa edilecek hastanenin bir ilk olacağı ve buradaki sağlık sektörüne destek vereceği belirtiliyor.

Filistin'de sürekli olarak yardım projeleri yürüten Katar Kızılayı, en son ekim ayında Batı Şeria ve Kudüs'te 1 milyon 350 bin dolarlık 4 insani projeyi hayata geçirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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