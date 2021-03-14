Katar'ın Gazze'de açtığı hastanede 2020'de 297 ortez ve protez takıldı

Gazze'de Katar tarafından açılan Şeyh Hamed bin Halife Al Sani Rehabilitasyon ve Protez Hastanesi'nde 2020 yılında Filistinli engellilere yönelik 297 ortez ve protez işlemi yapıldığı belirtildi.

Gazze'de Katar tarafından açılan Şeyh Hamed bin Halife Al Sani Rehabilitasyon ve Protez Hastanesi'nde 2020 yılında Filistinli engellilere yönelik 297 ortez ve protez işlemi yapıldığı belirtildi.

Hastane Müdürü Rafet Lebed, Filistinli Yaralılar Günü münasebetiyle düzenlediği basın toplantısında, Nisan 2019'da açılan hastanenin faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Lebed, 2020'de engellilere, 117 protez bacak, 15 protez kol, 120 ortez, 45 de sırt korsesi takıldığını ifade etti.

Lebed ayrıca hastanenin sunduğu hizmetlerden istifade eden ve sayıları 4 bin 664'ü bulan hastaların yüzde 90'ının, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle yaralanan kişiler olduğunu kaydetti.

Hastanenin, protez, rehabilitasyon ve işitme birimlerinde hizmet sunduğunu aktaran Lebed, 2020'de 180 işitme engelliye biyonik kulak ameliyatı yaptıklarını dile getirdi.

Filistin'de ilk kez elektronik kol protez programını başlattıklarını belirten Lebed, özel cihazlara gereksinim duyulan bu programın hizmet kapsamına alınması için bu yıl üzerinde çalışılacağına işaret etti.

Şeyh Hamed bin Halife Al Sani Rehabilitasyon ve Protez Hastanesi, Katar Kalkınma Fonu tarafından 22 Nisan 2019'da açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha