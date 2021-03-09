Katar'ın başkenti Doha'da "2021 İslam Dünyası Kültür Başkenti" festivali başladı
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Katar'ın başkenti Doha'da "2021 İslam Dünyası Kültür Başkenti" festivali başladı

09.03.2021 03:57 | Son Güncelleme: 09.03.2021 04:00
Katar'ın başkenti Doha'da

Katar Başbakanı Şeyh Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani, "Doha 2021 İslam Dünyası Kültür Başkenti" festivaline ilişkin açıklamasında, ülkesinin, kültüre ve İslam mirasına yönelik inancının oldukça köklü ve derin olduğunu belirterek, onlarca projenin uygulanmasına destek verdiğini kaydetti.

Katar Başbakanı Şeyh Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani, "Doha 2021 İslam Dünyası Kültür Başkenti" festivaline ilişkin açıklamasında, ülkesinin, kültüre ve İslam mirasına yönelik inancının oldukça köklü ve derin olduğunu belirterek, onlarca projenin uygulanmasına destek verdiğini kaydetti.

Ülkede bir yıl boyunca sürecek "Doha 2021 İslam Dünyası Kültür Başkenti" festival faaliyetleri başladı.

Katara Kültür Köyü ve İslam Sanatı Müzesi'ndeki açılış programında konuşan Katar Kültür Bakanı Salah bin Ganim el-Aliy, "İslam dünyasındaki kültür tarihimiz, sanatçı, edebiyatçı ve düşünürlerden oluşan nesillerin katılım sağladığı medeniyet rolüne tanıktır." dedi.

Çeşitli bilim ve sanat dallarında, İslam coğrafyasından Avrupa ve dünyaya yayılan eserler olduğuna işaret eden Aliy, Latin dillerine tercüme edilen bu eserlerin, dünya üniversitelerinde temel kaynak haline geldiğini anımsattı.

Katar Başbakanı Şeyh Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin, kültüre ve İslam mirasına yönelik inancının oldukça köklü ve derin olduğuna dikkati çekerek, onlarca projenin uygulanmasına destek verdiğini vurguladı.

"Doha 2021 İslam Dünyası Kültür Başkenti" etkinlikleri, İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (İSESCO) ile Katar Kültür ve Spor Bakanlığının yanı sıra ülkedeki birçok bakanlık ve kurumun katılımıyla gerçekleştirilecek.

İSESCO tarafından 2005 yılında başlatılan İslam Dünyası Kültür Başkenti Projesi kapsamında, seçilen başkentlerde yıl boyunca çeşitli kültürel faaliyetler yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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