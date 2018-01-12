Katar'ın Bae'yi Bmgk'ye Şikayet Etmesi

Katar'ın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayet etmesine neden olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait savaş uçağının ülke hava sahasını 21 Aralık 2017'de ihlal ettiği bildirildi.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, BAE'ye ait bir savaş uçağı 21 Aralık Perşembe sabahı Katar ekonomi bölgesi üzerinde 33 bin 400 fit yükseklikte 460 knot hızda bir dakika uçuş yaptı.

Uçağın Katar makamlarının bilgisi ve onayı olmadan hava sahasını ihlal ettiği belirtildi.

Katar'ın BM Daimi Temsilcisi Aliya Ahmed bin Seyf Al Sani, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BMGK'ye şikayet mesajı ileterek, bunun Katar'ın otoritesi, sınır ve toprak güvenliği ile uluslararası kanunlara açıkça aykırı olduğuna dikkati çekti.

Temsilci, bunun BAE'nin Katar'a yönelik yaptığı sorumsuzca kışkırtmaların bir parçası olduğunu ve bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiğini vurguladı.

Komşu ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmaya özen gösteren Katar'ın, otoritesi ve bölgesel güvenliğine yönelik hiçbir ihlali kabul etmeyeceğini aktaran Al Sani, ihlallerin sürmesi halinde uluslararası kanunlar uyarınca meşru haklarını kullanarak ülkenin hava sahasını, sınırlarını ve milli güvenliğini savunmak için gerekli tüm tedbirleri alacaklarını ifade etti.

Katar merkezli Al Jazeera kanalında yer alan haberde Katar'ın, BAE'ye ait bir savaş uçağının Katar hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle bu ülkeyi BMGK'ye şikayet ettiği bilgisi yer almıştı.

Sınır ihlali, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında krizinin başlamasından bu yana ilk kez yaşanmıştı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.