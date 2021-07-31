Katar'ın Al Jazeera Televizyonu, 8 yıl aradan sonra Mısır'dan canlı yayın gerçekleştirdi
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Katar'ın Al Jazeera Televizyonu, 8 yıl aradan sonra Mısır'dan canlı yayın gerçekleştirdi

Katar'ın Al Jazeera Televizyonu, 8 yıl aradan sonra Mısır'dan canlı yayın gerçekleştirdi
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Katar merkezli Al Jazeera Televizyonu yaklaşık 8 yıl aradan sonra ilk kez Mısır'dan canlı yayın yaptı.

Katar merkezli Al Jazeera Televizyonu yaklaşık 8 yıl aradan sonra ilk kez Mısır'dan canlı yayın yaptı.

Mısır güvenlik güçlerinin, 14 Ağustos 2013'te Rabia ve Nahda meydanlarındaki gösterileri dağıtmasının ardından ülkedeki tüm ofislerini kapatan Al Jazeera, yeniden Mısır'dan yayın yapmaya başladı.

Akşam haberleri kuşağında spiker Abdulkadir Ayad, Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajıyla ilgili bilgi almak için Mısır'ın başkenti Kahire'ye bağlandı.

Al Jazeera'nın eski Filistin muhabiri Şirin Ebu Akla yayına bağlanarak, Hedasi Barajı krizinin ışığında Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra'nın Mısır'a yapacağı ziyaretle ilgili bilgi verdi.

Mısr'dan yapılan canlı yayın, Al Jazeera'nın spikerleri ve çalışanları tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kanalın spikerlerinden Muhammed Krişan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Al Jazeera Şirin Ebu Akla ile yeniden Kahire'den yayına başlıyor." ifadesini kullandı.

Kanaldan, bu yayınla ve Mısır'da yeniden ofis açılıp açılmayacağıyla ilgili açıklama yapılmadı.

Al Jazeera 14 Ağustos 2013'te Rabia ve Nahda meydanlarının boşaltılmasının ardından Mısır'daki ofislerini idari olarak kapatmış, 1 ay sonra da Mısır yargısı Al Jazeera Mubasher Mısır'ın kapatılmasına karar vermişti.

Mısır ile Katar arasındaki ilişkiler, 2017 yılında yaşanan Körfez krizinin ardından, 5 Ocak 2021'de Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesiyle düzelmeye başlamıştı.

Krizin sona ermesinin ardından, iki ülke arasında olumlu adımlar atılmıştı. Bu kapsamda iki ülke karşılıklı olarak büyükelçi atamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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