Katar ile Ukrayna Dışişleri Bakanları, Rusya'nın başlattığı saldırıya ilişkin son gelişmeleri görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile Rusya'nın başlattığı askeri operasyona ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, ülkesinin Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri tırmanışın yansımalarından duyduğu derin endişeyi dile getirdi.

İki ülkenin Dışişleri Bakanları, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden krizdeki son gelişmeleri gözden geçirirken, Al Sani, sivillerin güvenliğinin sağlanması ve insani durumun ağırlaştırılmasından kaçınılması gereğinin altını çizdi.

Mevcut krizin barışçıl bir çözüme kavuşturulması için acilen ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulunan Al Sani, ülkesinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden ve egemenliğinden yana olduğunu yineledi.

Doha'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Alya Ahmed bin Seyf Al Sani, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin dün yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırı ile patlak veren krizin çözümü için diplomatik yollara bağlı kalınması ve itidal çağrısında bulunmuştu.