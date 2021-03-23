Katar ile Tunus arasında "Ortak İş Adamları Konseyi" kuruluyor
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Katar ile Tunus arasında "Ortak İş Adamları Konseyi" kuruluyor

23.03.2021 18:31 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:39
Katar ile Tunus arasında 'Ortak İş Adamları Konseyi' kuruluyor

Katar ve Tunus, "Ortak İş Adamları Konseyi" kurulması konusunda anlaştı.

Katar ve Tunus, "Ortak İş Adamları Konseyi" kurulması konusunda anlaştı.

Katar Sanayi ve Ticaret Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tunus Ekonomi ve Maliye Bakanı Ali el-Ka'li ile Sanayi ve Ticaret Federasyonu Başkanı Semir Macul başkanlığındaki heyetle Doha'da bir dizi görüşmeler yapıldı.

İki ülkenin Sanayi ve Ticaret odaları, "Ortak İş Adamları Konseyi" kurulması için bir anlaşma imzaladı.

Görüşmelerde ayrıca Tunus ve Katar'daki özel sektör arasında ticari, ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi konuları da ele alındı.

Tunus Ekonomi ve Maliye Bakanı Ka'li, ülkesinin Katarlı iş adamlarına sağladığı kolaylıklara işaret ederek, Tunus'a yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Tunuslu heyet, 19 Mart'tan bu yana Katar'da iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirmeye yönelik bir dizi temaslarda bulunuyor. Heyetin Katar ziyaretinin bugün sona ermesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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