Katar ile Hindistan, Afganistan'daki gelişmeleri görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile Afganistan'daki gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile Afganistan'daki gelişmeleri ele aldı.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre Al Sani ile Jaishankar, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinin ele alındığı ve çeşitli alanlarda görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Bölgesel gelişmeler ile iki ülke açısından ortak öneme sahip konuların değerlendirildiği görüşmede, Afganistan dosyasındaki son gelişmelerin de masaya yatırıldığı aktarıldı.

ABD askerlerinin Ağustos 2021'de Afganistan'dan çekilmesinin ardından Taliban, Afganistan'ın tümünde kontrolü sağlamıştı.

Katar'ın Afganistan müzakerelerindeki rolü ve Taliban'ın başkent Doha'da ofisinin bulunması bu ülkeyi Afganistan dosyası açısından önemli kılıyor.