Katar ile Bazı Arap Ülkeleri Arasındaki Kriz
Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeyh Halife bin Casim bin Muhammed Al Sani, ülkesindeki özel sektörün bazı Arap ülkeleri tarafından uygulanan ekonomik abluka ve yansımaları karşısında direncini kanıtladığını belirtti.
Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeyh Halife bin Casim bin Muhammed Al Sani, ülkesindeki özel sektörün bazı Arap ülkeleri tarafından uygulanan ekonomik abluka ve yansımaları karşısında direncini kanıtladığını belirtti.
Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bin Casim, yaptığı yazılı açıklamada, "Katar'daki çalışma sektörleri, ablukanın başladığı andan itibaren başta gıda ve temel inşaat malzemeleri olmak üzere ihtiyaç duyulan ürünlerin ithalatı için yeni alternatifler bulma konusunda hızlı davrandı. Hükümetin de özel sektörle koordinasyonu hızlandırması üzerine, ablukanın ilk günleri hariç, yerel tüketici pazarında sorun yaşanmadı." ifadelerini kullandı.
Gelecek dönemde Katarlı iş adamlarının gıda sektörü başta olmak üzere sanayiye yönelmeleri için bir takım teşviklerin olacağına dikkati çeken Bin Casim, "komşu ülkelerin dayattığı ablukanın Katar'ı, ihtiyaç duyduğu tüm ürünleri aynı maliyete daha yüksek kalitede temin etmek için acilen alternatif yollar bulmaya sevk ettiğini" ifade etti.
Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn yönetimlerinin Katar Büyükelçilerini geri çekmeleri ve hava ile deniz sahalarını Katar'a kapatmaları ile başlamıştı.
Ambargo uygulayan bu dört ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi sunmuştu. Doha yönetiminin bu talep listesine cevabını iletmesinin ardından Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen 4 ülkenin dışişleri bakanları, Katar'a yönelik siyasi ve ekonomik ablukanın süreceğini açıklamıştı.