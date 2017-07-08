Katar ile Bazı Arap Ülkeleri Arasındaki Kriz

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında devam eden krizle ilgili olarak Kuveyt ve Katar'ı ziyaret edecek.



İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında süren krize ilişkin Johnson'ın dün Suudi Arabistan'da başladığı temaslarına Kuveyt ve Katar'da devam edeceği bildirildi.



İngiltere'nin Kuveyt'in ara buluculuk çabalarına güçlü destek verdiği belirtilen açıklamada, Johnson'ın Kuveyt'teki temaslarında bu konuda ülkenin yönetimine teşekkür edeceği kaydedildi.



Açıklamada, Johnson'ın, Katar'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani başta olmak üzere yekililerle bir araya geleceği ifade edildi.



Johnson'ın, temaslarında, krizin bütün taraflarına Kuveyt'in ara buluculuk çabasına destek verme çağrısı yapacağı ve güvenlik ile ikili ilişkilere dair bir dizi konuyu görüşeceği aktarılan açıklamada, Johnson'un görüşmelerde özellikle radikalleşme ve terörle ortak mücadeleye vurgu yapacağı da belirtildi.