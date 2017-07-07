Katar ile Bazı Arap Ülkeleri Arasındaki Kriz
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında devam eden krizle ilgili görüşmeler yapmak üzere Suudi Arabistan'a ulaştığı bildirildi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında devam eden krizle ilgili görüşmeler yapmak üzere Suudi Arabistan'a ulaştığı bildirildi.
Suudi Arabistan'ın El-Arabiyye kanalında yer alan habere göre, İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, Körfez kriziyle ilgili bir dizi temaslarda bulunacağı Suudi Arabistan'a geldi.
Johnson'ın krizin tarafları ve taraflar arasında ara buluculuk yapan Kuveyt'in temsilcileri ile görüşeceği aktarıldı.
İngiliz Bakanın ayrıca taraflara "Körfez birliğini koruma, krizin çözümü için çalışma ve Kuveyt'in çabalarına destek verme" çağrısında bulunacağı belirtildi.
Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn yönetimlerinin Katar Büyükelçilerini geri çekme ve hava ile deniz sahasını Katar'a kapatma kararı ile başlamıştı.