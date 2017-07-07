Katar ile Bazı Arap Ülkeleri Arasındaki Kriz

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah Halid el-Hamad es-Sabah ile Katar'a ambargo uygulayan 4 ülkenin Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirdiği basın toplantısıyla ilgili görüşmeler yaptığı bildirildi.



Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şükri her iki mevkidaşıyla telefon görüşmelerinde çarşamba günü gerçekleştirilen toplantının sonuçlarını değerlendirdi.



Şükri, Lavrov'la görüşmesinde, ambargo uygulayan ülkelerin Katar'a yönelik tutumlarının değişmediğini vurguladı ve terörle mücadelede uluslararası camianın daha çok çaba sarf etmesi gerektiği üzerinde durdu.



Ülkesinin, uluslararası düzeydeki terörle mücadele çalışmalarına destek olduğunu belirten Lavrov ise Arap ülkelerinin istikrarını korumak ve terörü sona erdirmek için her daim iş birliğine hazır olduğunu aktardı.



İki bakan, yakın bir zamanda Moskova ya da Kahire'de bir araya gelerek ortak ilgi alanına giren konuları ele almak üzere anlaştı.



Sabah da Şükri ile görüşmesinde Mısır ile toplantıya katılan diğer ülkeleri takdir ettiğine değinerek, yakın bir zamanda Mısır'ı ziyaret etmek istediğini iletti.



Katar'a ambargo uygulayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi yöneltmişti. Doha yönetiminin bu talep listesine cevabını iletmesinin ardından Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen 4 ülkenin dışişleri bakanları, Katar'a yönelik siyasi ve ekonomik ablukanın süreceğini açıklamıştı.