Katar ile Bazı Arap Ülkeleri Arasındaki Kriz
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı James Mattis ile Katar Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin el-Atiyye'nin telefonda görüştüğü bildirildi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı James Mattis ile Katar Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin el-Atiyye'nin telefonda görüştüğü bildirildi.
Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Mattis, Katarlı Bakan Atiyye'yi arayarak Körfez krizindeki son gelişmelerle iki ülke arasındaki askeri ilişkileri görüştü.
Atiyye'nin görüşmede ABD'nin bölge istikrarına desteği konusunda ülkesinin memnuniyetini dile getirdiği belirtildi.
Radikalizm ve terörle mücadelede iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini vurgulayan Atiyye, ayrıca Körfez krizinin diyalogla çözümü konusunda Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın çabalarına verdiği desteğin altını çizdi.
Katar'a ambargo uygulayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi yöneltmişti. Doha yönetiminin bu talep listesine cevabını iletmesinin ardından dün Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen dört ülkenin dışişleri bakanı, Katar'a yönelik siyasi ve ekonomik ablukanın süreceğini açıklamıştı.