Katar ile Bazı Arap Ülkeleri Arasındaki Kriz

Katar'a ambargo uygulayan Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn'in istihbarat birimi başkanlarının Kahire'de Katar ile yaşanan krizi görüşmek bir araya geldiği bildirildi.



Haberde, görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.



Bu arada Katar'a tavır alan söz konusu ülkelerin dışişleri bakanlarının, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin daveti üzerine bugün Mısır'da bir araya gelmesi ve Katar ile ilişkilerde atılacak adımları ele alması bekleniyor.



Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn'in, Doha yönetimine, ilişkilerin düzeltilmesi için Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması gibi maddelerin de bulunduğu 13 maddelik talep listesi yöneltmişti.



Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin, ambargo uygulayan Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın daha önce kendilerine ilettiği 13 maddelik talep listesine yönelik cevabını dün Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a teslim etmişti.



Kuveyt'in de ayrıntıları hakkında bilgi verilmeyen cevabı, Suudi Arabistan'a iletmesi bekleniyor.